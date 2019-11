Moeder en drie kinderen in vijver gevallen in Namen

In het Louise-Mariepark in Namen zijn maandagavond een vrouw en drie kinderen in een vijver gevallen. De drie kinderen werden ondertussen uit het water gehaald en verkeren buiten levensgevaar. De moeder is nog steeds vermist. Dat meldt de brandweer van Nage. Kort na 19 uur werden de hulpdiensten opgebeld om in te grijpen bij een incident waarbij “vier mensen” in het water waren gevallen. Later bleek het om een moeder en drie kinderen te gaan.

Verschillende ambulances, een duikersteam en een logistiek voertuig zijn ter plaatse gegaan. De drie kinderen zijn zelf uit de vijver geraakt of werden door de duikers uit het water gehaald. Ze werden vervolgens per ambulances vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens de bevelhebber van de brandweer, kolonel Pierre Bocca, zijn de kinderen niet in levensgevaar.

Rond 20 uur was de moeder echter nog steeds vermist. “De teams zullen de vijver blijven doorzoeken”, aldus Bocca.

bron: Belga