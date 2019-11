Koning ontvangt Magnette (16.30u) en De Wever (18.30u) in audiëntie

Koning Filip ontvangt maandag nog de voorzitters van PS en N-VA in audiëntie. PS-voorzitter Paul Magnette komt om 16.45 uur als eerste langs op het paleis, zijn N-VA-collega Bart De Wever volgt om 18.30 uur. Maandagnamiddag had het staatshoofd de twee preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte ontvangen voor het verslag van hun werkzaamheden. In tegenstelling tot wat eerder verwacht was, stond in het communiqué van het paleis niet dat ze van hun opdracht werden ontslagen. Wel werd gemeld dat de koning zijn antwoord in beraad hield en consultaties zou aanvatten.

bron: Belga