Iraniërs komen op straat om 40e verjaardag van inval VS-ambassade te vieren

Het Iraanse regime organiseert vandaag in het hele land betogingen om de 40e verjaardag van de gijzelingsactie in de Amerikaanse ambassade te vieren. Voor het vroegere ambassadegebouw in Teheran deden duizenden scholieren en studenten deze voormiddag mee aan de betoging. Elders in het land worden gelijkaardige acties georganiseerd, is te zien op livebeelden die de staatstelevisie toont. De betogers dragen spandoeken met daarop slogans in het Engels en het Farsi: “Dood aan Amerika, dood aan Israël, overwinning voor de islam”. De betogers drijven ook de spot met de Amerikaanse president Donald Trump.

Op 4 november 1979, minder dan negen maanden na de Iraanse revolutie, viel een groep studenten de ambassade binnen, om te protesteren tegen het feit dat de afgezette sjah Mohammad Reza Pahlavi medische zorgen kreeg in de Verenigde Staten. De betogers wilden de uitlevering van de sjah, zodat hij in Iran berecht zou kunnen worden. De gijzeling duurde 444 dagen, en vond plaats kort na de Iraanse revolutie. De Verenigde Staten verbraken toen de diplomatieke banden met Iran, en vandaag zijn die nog altijd niet hersteld.

De moeilijke relatie tussen de twee landen kwam nog verder onder spanning toen Trump president werd. Hij trok de VS in 2018 terug uit het moeizaam onderhandelde nucleair akkoord.

De sjah was in 1953 aan de macht gekomen bij een staatsgreep waar de Britse geheime diensten en de CIA mee achter zaten.

bron: Belga