Gerecht vraagt hulp in zoektocht naar dader van sabotage Doel 4

De politie en het gerecht zijn op zoek naar informatie over de dader van de sabotagepoging van Doel 4 in 2014. Vijf jaar geleden werd een veiligheidsklep van een olietank opengezet in de kerncentrale waardoor de kernreactor maandenlang buiten gebruik was. Omdat er na al die tijd nog steeds geen verdachte in het vizier is, doen de politie en het gerecht een oproep. Dat meldt VTM NIEUWS. Er zouden eerder ook nog twee andere incidenten hebben plaatsgevonden om de werking van de kerncentrale te verstoren. Op dinsdag 5 augustus 2014 rond 11 uur zette een onbekende met opzet een veiligheidsklep van een olietank van Doel 4 open, waardoor in enkele minuten tijd 65.000 liter smeerolie wegliep uit de stoomturbine, aldus VTM NIEUWS. De kernreactor werd automatisch stilgelegd nadat de turbine was vastgelopen. Doel 4 was ruim vier maanden buiten gebruik. De economische schade liep op tot 100 miljoen euro.

Dinsdagavond geeft het federaal parket in de uitzending van “Faroek” (VTM) een stand van zaken van het gerechtelijk onderzoek. Volgens presentator Faroek Özgünes werd de zaak initieel opgestart als een terroristische aanslag, maar gaan de onderzoekers nu uit van een sabotagedaad gepleegd door iemand die er werkte en toegang had tot de machinekamer.

Intussen blijkt ook dat er in de weken voor de sabotage nog twee onverklaarbare incidenten zijn geweest die wijzen op een moedwillige handeling om de werking van de kerncentrale te verstoren, aldus Özgünes.

bron: Belga