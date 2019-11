Elise Mertens beëindigt seizoen op plaats 17, Barty is nummer 1

Elise Mertens sluit het tennisjaar 2019 af op de zeventiende plaats. In de nieuwe WTA-ranking, gepubliceerd daags na de Masters in Shenzhen, wint de Limburgse een plekje. De Australische Ashleigh Barty pakte de titel in China en bevestigde zo haar status als nummer 1 van de wereld. In het dubbelklassement zakt Mertens van drie naar zes. Op de Masters raakte Belgiës beste speelster samen met haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka niet door de groepsfase. De Tsjechische Barbora Strycova behield de eerste plaats.

Alison Van Uytvanck (47e, +1) en Kirsten Flipkens (95e, +4), de twee andere Belgen in de top 100 van het enkel, boeken een lichte winst. Achter hen volgen Ysaline Bonaventure (115e, -2), Greet Minnen (123e, +2) en Yanina Wickmayer (152e, -3).

De WTA Finals zorgden in de top tien voor een aantal verschuivingen. De top drie blijft met Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka wel ongewijzigd. De Roemeense Simona Halep (4e) en de Canadese Bianca Andreescu (5e) wisselen van plaats. De Oekraïense Elina Svitolina, die als titelverdedigster in Shenzhen de finale haalde, wipt van 8 naar 6. Ze gaat voorbij de Tsjechische Petra Kvitova en de Zwitserse Belinda Bencic. De Nederlandse Kiki Bertens (9e) ruilt posities met de Amerikaanse Serena Williams (10e).

bron: Belga