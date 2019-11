Campagne in scholen voor dragen van fietshelm en fluohesje opnieuw van start

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) geeft vandaag in basisschool ’t Groentje in Vilvoorde het startschot voor “Helm Op Fluo Top”, de campagne die kinderen uit kleuter- en basisscholen wil stimuleren fluokledij en een fietshelm te dragen in de donkere wintermaanden. De campagne loopt in meer dan 1.400 scholen. Een fietshelm vermindert het risico op zware hoofdletsels bij een ongeval of valpartij met 60 procent, zegt VSV in een mededeling. Het risico op een dodelijk hoofdletsel daalt zelfs met 71 procent.

Nederlands onderzoek toont volgens de stichting aan dat hoofd- of hersenletsels bij fietsongevallen naar verhouding vaker voorkomen bij kinderen en jongeren. Zeker voor jonge fietsers is het dragen van een fietshelm dus sterk aan te raden.

Uit een effectmeting in 340 scholen blijkt dat de campagne het aantal hesjesdragers in de deelnemende scholen verdubbelt en het aantal fietshelmdragers gemiddeld met een derde doet stijgen. In scholen die niet deelnamen, steeg het aantal hesjesdragers veel minder uitgesproken en stelde men zelfs een lichte daling vast van het aantal fietshelmdragers.

“Maar de veiligheid van jonge voetgangers en fietsers hangt ook af van de manier waarop andere weggebruikers zich gedragen”, waarschuwt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van VSV, in de mededeling. “Kijk dus zeker in de donkere wintermaanden als automobilist extra uit voor voetgangers en fietsers!”

“Helm Op Fluo Top” loopt dit schooljaar tot en met vrijdag 21 februari. Bijna 390.000 leerlingen kunnen met het dragen van een helm of fluohesje toegangstickets voor ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael of andere prijzen winnen.

bron: Belga