Brussels daklozenbeleid leidt voor N-VA tot georganiseerde chaos

Voor N-VA herbevestigt het onderzoek van Bruss’Help, het vroegere La Strada, haar analyse, stelt Brussels Parlementslid Gilles Verstraeten in een reactie op de studie die Brussels Studies maandag publiceert. In de conclusies van de laatste telling staat te lezen dat de drastische toename van het aantal daklozen zich vooral vertaalt in extra noodopvang: de toename van noodopvangplaatsen is op 10 jaar verzevenvoudigd (+594,9%), terwijl er veel te weinig groei is in structurele begeleiding van daklozen. Verstraeten wijst erop dat het rapport zelf aangeeft dat de keuze voor noodopvang boven structurele oplossingen voor een deel door de migratie is ingegeven. “Het onderzoek zegt zelf dat een belangrijk deel van de mensen in de noodpvangstructuren van Samusocial en het Burgerplatform geen enkele hoop hebben om hun situatie te regulariseren. Die kan je bijgevolg ook geen structurele begeleiding geven. Bij de samenvatting op de website van La Strada staat te lezen dat Brussel hét punt van vertrek is geworden voor migranten die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken”, vervolgt het N-VA-parlementslid.

“Het daklozenbeleid in Brussel lijkt dan ook steeds meer op een georganiseerde chaos: door steeds meer opvang voor transmigranten trekken we deze mensen naar Brussel, doordat deze groep in aantallen blijft aanzwellen zullen we alsmaar meer middelen in noodopvang moeten blijven pompen, ten koste van structurele begeleiding en opvang in Housing First, begeleid wonen of onthaalhuizen”, besluit Gilles Verstraeten. Voor hem moet Brussel dan ook af van de reputatie als draaischijf van illegaliteit. Daarom dient Brussel mee te werken aan een krachtdadig federaal migratiebeleid, de transmigratie aan te pakken, en in te zetten op een structurele aanpak voor daklozen die er aanspraak op kunnen maken.

