Belg Mohamed El Bachiri wint de Konstanzer Konzilspreis

Mohamed El Bachiri, schrijver van “Een jihad van liefde”, heeft de Konstanzer Konzilspreis gewonnen. Die prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan mensen die bijdragen aan een toleranter Europa. Dat meldt DPA maandagavond. Ook De Standaard Uitgeverij brengt het nieuws op zijn website. De 39-jarige El Bachiri verloor bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel zijn vrouw. Na de aanslagen schreef hij het boek “Een jihad van liefde”.

Met deze prijs wint de Belg 10.000 euro. Voormalige Europees president Herman Van Rompuy reikte de prijs uit. “Mohamed El Bachiri weerlegt alle stereotypen over migratie met zijn woorden en zijn leven. Hij belichaamt waardigheid, tolerantie en vergeving. Hij is wat we willen zijn”, aldus Van Rompuy.

Eerdere laureaten waren de Zwitserse schrijver en professor Adolf Muschg (2015) en de Duitse kardinaal Reinhard Marx (2017).

bron: Belga