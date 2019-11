Assisen Brussel – Zeven vrouwen en vijf mannen aangesteld als juryleden in genocideproces

Voor het hof van assisen in Brussel zijn maandagavond de juryleden aangesteld in het proces tegen Fabien Neretsé, die terechtstaat voor betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en genocidemisdaden in 1994 in Rwanda. Zeven vrouwen en vijf mannen zijn de effectieve juryleden en zes andere mannen en zes vrouwen zijn plaatsvervangend. Fabien Neretsé, een landbouwingenieur die verantwoordelijk was voor de Rwandese dienst voor de verkoop en export van koffie, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij elf moorden en drie pogingen tot moord in Kigali op 9 april 1994. Daarnaast wordt hij ook beschuldigd van minstens twee andere moorden in Mataba, zijn geboortedorp in het noordwesten van Rwanda, in mei en juni 1994.

Het Brusselse Justitiepaleis moest maandagmiddag ontruimd worden door bomalarm. Alle kantoren en hoorzittingszalen in het gebouw werden ontruimd, ook het hof van assisen waar de jury zou worden samengesteld voor het proces over de Rwandese genocidemisdaden. Uiteindelijk werd het bomalarm omstreeks 17 uur opgeheven en kon de aanstelling van de juryleden wel van start gaan. En rond 21 uur waren alle juryleden aangesteld.

