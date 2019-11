Voor eens en altijd: zo moet je bestek in de vaatwasser

Er zijn zo van die dingen waar iedereen anders over denkt. Een daarvan is de manier waarop je je bestek in de vaatwasser moet doen. Volgens jou moeten de handvatten onderaan, volgens je huisgenoot bovenaan en nog iemand anders doet het kriskras door elkaar. Maar wat is nu eigenlijk de juiste manier?

Even voor de duidelijkheid: we hebben het hier over vaatwassers die beschikken over een bakje, niet over een lade. Het is je vast wel opgevallen dat iedereen zo zijn eigen mening heeft over het inladen van de vaatwasser en een van de meest verhitte discussiepunten betreft het bestek.

Tijd besparen

Voor beide theorieën (handvat naar boven of naar onder) valt wat te zeggen. Als de handvatten naar beneden wijzen, kan de vaatwasser beter zijn werk doen en is je bestek wellicht vaker helemaal schoon. Maar wijzen ze naar boven, dan kan je je geen pijn doen aan de uitstekende mespunten of vorken. Tot zover is het gelijkspel. Maar Ashley Iredale, expert bij het Australische consumentenmagazine Choice, duidt voor eens en voor altijd een winnaar aan. Volgens hem is het beter om de handvatten naar boven te laten wijzen. Niet alleen omdat je je zo geen pijn kan doen, maar ook omdat het hygiënischer is. Tijdens het uitladen van de machine hoef je zo namelijk alleen het handvat van je bestek aan te raken en verspreid je minder bacteriën. En ook voor de doeltreffendheid valt wat te zeggen. Door je bestek allemaal in dezelfde richting en met het handvat naar boven te steken, bespaar je heel wat tijd tijdens het opruimen. Ook niet onbelangrijk.