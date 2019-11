Victor en Line uit ‘Blind Getrouwd’ hebben de volgende stap eindelijk gezet

Het enige koppel dat de laatste editie van ‘Blind Getrouwd’ heeft overleefd, woont nu samen. Dat hebben ze aangekondigd op Instagram.

Van de vijf koppels die deelnamen aan het meest recente seizoen van ‘Blind getrouwd’ zijn enkel Victor (30) en Line (29) bij elkaar gebleven. De twee kondigden afgelopen zomer aan dat ze plannen hadden om te gaan samenwonen.

Weg uit Arendonk

Zondag hebben ze dat in de praktijk omgezet. Ze kozen uiteindelijk voor een woonst in Lier. “Zondag, verhuisdag! Arendonk ga ik missen. Uit het oog, maar niet uit het hart”, schreef Victor bij een foto van hun tweetjes op Instagram.

Lierke Plezierke

Hun volgers zijn erg enthousiast over hun beslissing. “Veel geluk en welkom in Lier!”, Veel geluk samen! Jammer dat je Arendonk verlaat”, en “Welkom hier in Lierke Plezierke. ’t Is hier zo goed”, klinkt het onder meer.