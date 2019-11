Steven Defour niet langer samen met moeder van zijn dochter

Voormalige Rode Duivel Steven Defour heeft gebroken met Ornella Montagna. De twee waren vier jaar samen en hebben een dochtertje.

De 31-jarige Antwerp-middenvelder leerde Ornella (27), een Brusselse met Italiaanse roots, begin 2015 kennen. De liefde was groot, want op kerstavond 2015 kondigden ze aan dat ze een kindje zouden krijgen. Hun dochter Ariana werd in juli 2016 geboren.

Stormachtig liefdesleven

Alweer een jammerlijke mijlpaal dus in het stormachtige liefdesleven van de voetballer. In 2011 trouwde Steven met zijn jeugdliefde Irene Mbisdikis. Hun decadente huwelijk werd destijds uitvoerig bericht in de kranten.

Anderhalf jaar later was het sprookje alweer uit nadat Steven het te bont maakte met het Luikse model Laura Tropea. Later raakte bekend dat de twee een koppel vormden. In 2014 waren ze zelfs samen te zien in het VIER-programma ‘The Sky is the Limit’. In december van dat jaar zetten de twee een punt achter hun relatie.