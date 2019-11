Post-vakantiedip? Voor een op de drie Vlamingen herkenbaar

Witte zandstranden, een frisse duik in het zwembad en een flinke portie vitamine D inruilen voor regen, werk en de dagelijkse realiteit valt veel vakantiegangers zwaar. Dit blijkt uit onderzoek* van reisorganisatie Eliza was here. Met name vrouwen (45%) en millenials (64%) blijken na hun vakantie snel te vervallen in de dagelijkse routine en stress met een post-vakantiedip tot gevolg. Bij de 55-plussers ervaart amper 14% een dipje na vakantie.

Niet alleen terugkeren naar huis, maar ook de winter gaat veel Vlamingen niet in de koude kleren zitten. Bijna de helft (48%) verlangt naar het boeken van een ticket naar een zonnig oord in de koude wintermaanden, al geldt dat voor vrouwen (54%) vaker dan voor mannen (44%). Eén op drie geeft zelfs aan dat het boeken van een vakantie hen helpt om stress te verminderen. Ongeacht het seizoen, doet het vooruitzicht op vakantie veel mensen goed: 4 op de 5 Vlamingen vindt het fijn om uit te kijken naar een geplande (zomer)vakantie.

Einde zomervakantie, nieuwe plannen

Een vakantie is duidelijk iets om naar uit te kijken. De vakantie zelf gebruiken we dan weer om vooruit te kijken. En om plannen te maken voor de toekomst. Net bij die plannen lijkt het antwoord te zitten om een post-vakantiedip tegen te gaan. Uit de cijfers blijkt dat september dé maand bij uitstek is om nieuwe initiatieven aan te gaan. Vooral millennials (29%) gaan dan op zoek naar een uitdaging: van job veranderen, een vakantie boeken, een huis kopen,… Dat is ook nodig, want zij ervaren meer stress in het dagelijkse leven (69%) en boeken dan ook een vakantie om die stress tegen te gaan (54%).