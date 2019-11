Kookpannen doen de penis krimpen

Er gaat niets boven zelf koken. Dat is niet alleen lekkerder dan een kant-en-klare maaltijd, maar ook nog eens gezonder. Of dat is toch wat we altijd dachten. Helaas voor de mannelijke helft van de bevolking blijkt nu dat koken gevaarlijker is voor de gezondheid dan je misschien zou denken. Vooral je persoonlijke aubergine zou er weleens onder kunnen lijden…

Koken slecht voor je penis? Eerlijk, het heeft veel weg van een grap. Maar als we het wetenschappelijke magazine Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism mogen geloven, loont het toch echt de moeite om uit te kijken tijdens het klaarmaken van die heerlijke maaltijd.

Teflon

Volgens de studie zouden mannen met name moeten opletten voor anti-aanbakpannen. Die bevatten namelijk teflon, een stof die een waar gevaar betekent voor je jongeheer. De zaadcellen worden er minder mobiel van en de teelballen kleiner. En als je nu denkt ‘Goed, dan ziet mijn penis er groter uit in verhouding’, hebben we slecht nieuws. De stof doet namelijk ook je korporaal krimpen en niet zo’n beetje ook. Wat de lengte betreft, mag je je verwachten aan een inkrimping van 12,5% en de omtrek zou afnemen met zo’n 6,3%. Tijd dus om over te schakelen op kookpannen zonder teflon of om een andere manier te verzinnen om anti-aanbakpannen te vermijden. Niet koken is natuurlijk ook een optie.