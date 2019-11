Jared Padalecki bedankt vrienden en familie voor steun na vechtpartij

Jared Padalecki heeft in een tweet zijn familie en vrienden bedankt voor hun steun. De ‘Supernatural’-acteur werd vorige week gearresteerd nadat hij een vechtpartij was gestart in een club in Texas.

“Ik wil oprecht mijn familie en vrienden bedanken voor al hun liefde en steun”, schrijft Padalecki. Daarnaast liet hij ook weten dat hij het jammer vindt dat hij door zijn arrestatie een beurs mist voor fans van ‘Supernatural’.

Zijn collega en televisiebroer Jensen Ackles moest daardoor alleen naar de beurs. “Jared heeft vorige week een slecht weekend gehad”, liet hij zich daar ontvallen. Hij regelt nu wat hij moet regelen, dus we sturen steun en liefde zijn kant op en hopen dat hij nu een beter weekend heeft.”

I want to sincerely thank my family and friends for all of your love and support. So sad to miss the #SPNFamily at #dccon but I hope to see y’all soon. ❤️

