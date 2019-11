Duits koppel van cruiseschip gegooid na luide vrijpartij

Een Duits koppel is van een cruise van TUI gegooid. Niet omdat ze iets gesloopt hadden of omdat ze iets kapot hadden gemaakt, maar omdat ze te luid seks zouden gehad hebben.

Het zou gaan om een TUI Caribbean Cruise op de Mein Schiff 5. Het koppel was pas één dag aan boord en besloot de vakantie af te trappen met een goede sekspartij. Bij het vrijen vergaten ze echter om de deur van hun balkon dicht te doen en dat kwam hun duur te staan: ze moesten het schip verlaten vanwege hun ‘luidruchtige vrijpartij’.

Gestrand op Barbados

Het koppel, Renate F. en haar man Volker, werd in april naar eigen zeggen zonder pardon van boord gegooid op Barbados, meldt Reise Reporter waar ze hun verhaal vertellen. Volgens Renate hadden ze na de wilde vrijpartij ook op luide toon met elkaar gediscussieerd, maar volgens haar kwam daar geen geweld aan te pas en hadden ze de cabine ook niet beschadigd bij het akkefietje.

Eenmaal afgekoeld besloot Volker te gaan douchen. Renate, die op haar balkon een sigaretje aan het roken was, hoorde hard gebons op de deur. Renate deed de deur open en kwam oog in oog te staan met de manager, die in zijn kielzog een beveiliger bij zich had. De manager kwam haar vertellen dat het koppel de boot moest verlaten, vanwege een beslissing gemaakt door de kapitein. Om 01.00 uur ’s nachts stonden ze moederziel alleen op Barbados.

Duizenden euro’s

Duizenden euro’s verder wist het koppel thuis te komen door een vlucht naar Parijs te boeken, waar ze per trein verder naar huis reisden.

Het echtpaar klaagt het bedrijf aan en wil een schadevergoeding, inclusief compensatie voor mentale ‘pijn’ en een vergoeding voor de reiskosten. Het koppel vindt dat de reisorganisatie de zorgplicht heeft geschonden door hen hulpeloos achter te laten op het eiland.

Alleen al voor de cruise (waar ze slechts een paar uur van hebben kunnen genieten) betaalden ze 5.800 euro. Daarnaast waren er kosten voor de taxirit, drie nachten Barbados (ongeveer 1.000 euro), de zelfgeorganiseerde terugvlucht naar Parijs (1.950 euro), een overnachting daar (138 euro) en de treinreis naar Frankfurt (454 euro).

Volgens Renate heeft ze nog steeds last van het juridische geschil en de stempel die het incident op de reis heeft gedrukt. Ze zou angstaanvallen hebben.

Veiligheid

In een statement aan Reise Reporter legt TUI uit dat zij vanwege veiligheidsredenen het recht hebben gebruikt om de gasten te vragen het schip te verlaten. “Dit hebben wij gedaan om zowel het koppel, als de andere reizigers te beschermen”, zegt een woordvoerder. Er zou al contact zijn geweest met Renate waarbij de reismaatschappij hun blik op de situatie zouden hebben uitgelegd.

“We hopen dat jullie begrijpen dat we niet in detail willen gaan vanwege de privacy van onze gasten”, besluiten ze.

Bron: Metro Nederland