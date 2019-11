Dit zijn de grote winnaars van de MTV EMA’s

Billie Eilish, Halsey en de K-popgroep BTS zijn de grote winnaars van de MTV EMA’s. De prijzen werden in het Spaanse Sevilla uitgereikt.

De Amerikaanse Billie Eilish werd gekroond tot Best New Artist en kreeg voor haar hit ‘Bad Guy’ de award voor Best Song. Halsey mocht dan weer de beeldjes voor Best Look en Best Pop mee naar huis nemen, maar de Koreanen van BTS mochten de meeste awards in ontvangst nemen. Zij wonnen in de categorieën Best Live, Best Group en Biggest Fans. Opmerkelijk, de Belgische dj Anouk Matton, beter bekend als MATTN, won de awards voor Best Worldwide Act en Best Belgian Act.