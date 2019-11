Bewezen: mannen zijn grappiger dan vrouwen

Iets meer dan 60% van de mannen is grappiger dan een gemiddelde vrouw. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de resultaten van 28 studies. Volgens de onderzoekers ligt een evolutionaire gewoonte aan de basis van het verschil.

Niet iedereen zal het graag horen, maar mannen kunnen ons harder doen lachen dan vrouwen. Dat is niet onze mening, maar een conclusie van de wetenschappers van de universiteiten van het Waalse Aberystwyth en het Amerikaanse North Carolina. Zij keken naar de resultaten van in totaal 28 onderzoeken over het onderwerp. Uiteindelijk vonden ze dat 63% van de mannen grappiger is dan het gemiddelde humoristische niveau van een vrouw.

De onderzoeken waarop de nieuwe studie zich baseerde werkten vaak met een onafhankelijke jury. Die kreeg een foto te zien waaronder de proefpersonen iets grappig hadden moeten schrijven. Het was dan aan de jury om te oordelen welke opmerking ze het grappigst vonden, zonder dat ze wisten wat het geslacht was van de grappenmaker.

“Mannen strijden onderling om de grappigste te zijn”

Dokter Gil Greengross, die deelnam aan de studie, legt in Psychology Today uit dat het project er gekomen is om het bekende cliché dat mannen grappiger zouden zijn dan vrouwen te kunnen bestuderen. “Het is iets dat heel veel mensen geloven, zowel mannen als vrouwen, al maakt dat het nog niet waar. Maar voor zover wij kunnen concluderen, lijken mannen meer grappige zaken te kunnen ontwikkelen dan vrouwen.”

Op de vraag wat de oorzaak daarvan is, kijkt Greengross naar de rol die humor speelt in onze voortplanting. “Vrouwen zoeken vaak naar een man met een goed gevoel voor humor, omdat dat gelinkt wordt aan een hoge intelligentie. Mannen zijn dan weer gecharmeerd door een vrouw die met hun moppen lacht. Dat betekent dat mannen evolutionair gezien onderling de strijd zijn aangegaan om indruk te maken met hun grappig gedrag.”