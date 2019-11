World Open snooker – Judd Trump wil Triple Crown compleet maken

Judd Trump won vorig seizoen het Masters en het wereldkampioenschap. Volgende maand wil hij ook het UK Championship winnen, om zo de Triple Crown compleet te maken. “Ik won dit seizoen al twee toernooien en ben nummer een van de wereld. Het laat me toe om zonder stress aan het UK Championship te beginnen. Ik wil de drie Triple Crown-titels samen in handen hebben”, verklaarde de 30-jarige Engelsman zondag na zijn zege in het World Open. Het UK Championship vindt van 26 november tot 8 december in York plaats. Trump won het toernooi al eens in 2011. Als het hem dit jaar opnieuw lukt, wordt hij de vijfde speler in de geschiedenis die de belangrijkste drie toernooien op rij wint. Steve Davis, de Schotten Stephen Hendry en John Higgins en de Welshman Mark Williams deden het hem voor. Davis, Hendry en Williams wonnen het UK, het Masters en het WK bovendien in één seizoen. Davis won eens vier Triple Crowns op rij, Hendry twee keer vijf op een rij. Ronnie O’Sullivan is met negentien Triple Crowns op zijn palmares recordhouder, maar won er nooit meer dan twee op een rij.

Met zijn zege in Yushan was Trump “heel blij”. “Ik heb eigenlijk de hele week niet zo goed gespeeld en won een paar keer heel nipt, met 5-4 of 6-5. In de finale ging het veel beter. Ik heb hard gewerkt, want wil het even goed doen als vorig seizoen.”

Bij verliezend finalist Thepchaiya Un-Nooh was de ontgoocheling groot. “Ik ben heel teleurgesteld over mijn prestatie. Ik had een slechte dag, maakte veel fouten en gaf Judd kansen. Bij een 7-1 achterstand had ik geen enkele hoop meer.” Het zevende frame verloor Un-Nooh doordat hij drie keer miste op rood, terwijl hij niet gesnookerd was. “Ik weet ook niet waarom ik dat deed, ik voel me zo dom. De druk was zo groot. Tot diep in de nacht heb ik wakker gelegen. Dit was mijn eerste finale van een groot rankingtoernooi en ik wist dat in Thailand twee miljoen mensen zouden kijken.”

bron: Belga