Vulkaan in Russische Verre Oosten spuwt kilometershoog as

Op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het Russische Verre Oosten, is de Sjiveloetsj-vulkaan opnieuw actief. Hij spuwt een tien kilometer hoge aswolk de lucht in, die volgens een Russische wetenschappelijke onderzoeksgroep ook gevolgen kan hebben voor het internationale vliegverkeer.

De Sjiveloetsj is een 3.300 meter hoge stratovulkaan, die de noordelijkste en meest actieve vulkaan is op Kamtsjatka.

Als het tot een uitbarsting komt, zou de aswolk zelfs tot 15 kilometer hoog kunnen reiken, zegt de onderzoeksgroep KVERT.

De aswolk waait richting de Zee van Ochotsk, aan de Stille Oceaan. De dichtste bewoonde gebieden, bevinden zich op 50 kilometer. Er is volgens de civiele bescherming geen gevaar voor de bevolking.

De vulkaan spuwde een maand geleden ook een hoge aswolk.

