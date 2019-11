Vijf kandidaten voor presidentsverkiezingen in Algerije, onder wie twee ex-premiers

Er zijn vijf kandidaturen voor de presidentsverkiezingen in Algerije van 12 december goedgekeurd. Dat heeft de Algerijnse verkiezingsautoriteit zaterdag aangekondigd. Onder hen zijn twee voormalige eerste ministers van de afgezette president Abdelaziz Bouteflika. In totaal waren er 23 kandidaten die een dossier hadden ingediend om deel te nemen aan de verkiezingen om de opvolger van Bouteflika te vinden, verklaarde Mohamed Charfi, de voorzitter van de verkiezingsautoriteit Anie, tijdens een persconferentie. Van die 23 kandidaturen zijn er 5 goedgekeurd.

Drie kandidaten werkten onder het bewind van president Bouteflika: voormalig kabinetschef van de president en later de eerste minister Ali Benflis, voormalig minister en premier Abdelmaldjid Tebboune en voormalig minister Azzedine Mihoubi.

De vierde kandidaat is Abdelkader Bengrina, oud-minister van Toerisme (1997-1999) en voormalig parlementslid van een partij die Bouteflika steunde. De vijfde en laatste kandidaat is Abdelaziz Belaïd. Hij maakte deel uit van jongerenorganisaties die ook de voormalige president steunden.

Na het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika in april, onder druk van bevolking en leger, werden op 4 juli verkiezingen uitgeschreven om een opvolger te vinden. Deze werden echter geannuleerd wegens gebrek aan kandidaten. De autoriteiten legden daarop de datum voor de verkiezingen opnieuw vast op 12 december.

Le mouvement de contestation refuse que l’élection présidentielle soit organisée par le pouvoir, aux mains d’ex-figures des 20 ans de présidence Bouteflika.

