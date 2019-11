Van der Poel: “Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan”

Mathieu van der Poel stoomde als vanouds naar de zege in zijn eerste veldrit van het jaar. “Nochtans ging het niet echt makkelijk”, analyseerde hij. “Ik heb nog niet echt het crossgevoel te pakken, maar vanaf nu kan het alleen maar beter gaan.” Van der Poel domineerde niet van bij de start en keek eerder even de kat uit de boom. “Het ging voor mij snel genoeg met Eli op kop. Ik voelde niet meteen de behoefte om sneller te gaan. Dat zou me ook niet lukken. Het was een vrij lastige omloop, vrij technisch en ik moest echt zoeken naar het crossgevoel. Dat heb ik niet gevonden, echt versnellingen zaten er nog niet, maar dat zal wel komen door meer wedstrijden te rijden de komende weken.”

Vooraf werd Iserbyt verwacht als de grote tegenstander, maar na de eerste ronden gaf de West-Vlaming niet meer thuis. “Ik weet niet goed wat er met hem gebeurd is, misschien had hij geen topdag. Hij heeft natuurlijk ook de Koppenberg gereden en dat kan nog in de benen zitten. Ik weet uit ervaring hoe lastig dat kan zijn.”

“Laurens Sweeck was wel sterk vandaag. Ik weet eigenlijk niet goed waar ik ben weggereden of het verschil heb gemaakt. Plots reed ik alleen en dan ben ik gewoon tempo blijven rijden. Het is wel fijn om het seizoen te starten met een zege, ik wist dat ik in orde was, maar je weet natuurlijk niet waar je concurrenten staan. Dit doet wel deugd, zeker ook met het oog op het EK volgende week.”

Naast het EK rijdt Van der Poel in november ook nog de wereldbekercrossen in Tabor en Koksijde en de crossen van Niel, Hamme, Wachtebeke en Kortrijk. “En normaal heb ik ook een druk programma in december. Ik ga geen stage afwerken in Spanje, maar veel wedstrijden rijden. Mijn specifieke voorbereiding op het WK doe ik dan met een stage na het NK. De Wereldbeker in het Franse Nommay rijd ik al zeker niet.”

bron: Belga