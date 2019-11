Twee lichamen teruggevonden na crash van Zuid-Koreaanse helikopter

Reddingswerkers hebben in het water twee lichamen teruggevonden van de inzittenden van een helikopter die is neergestort aan de oostkust van Zuid-Korea. Dat hebben lokale media bericht. De helikopter had net een gewonde visser opgepikt op de Dokdo-eilanden toen die donderdagavond neerstortte. Waarom het toestel neerstortte, is nog onbekend.

Er werd een zoekactie gestart door Zuid-Koreaanse kustwachters, brandweerlieden en privéboten. Ook het ministerie van Defensie stuurde vliegtuigen en duikers.

De kustwacht kon twee lichamen terugvinden. Het gaat om twee mannen. De lichamen zijn zondag overgebracht naar een mortuarium.

“Een van de twee had enkel een legerbroek aan, terwijl de andere een oranje shirt droeg en ook een legerbroek. Dat betekent dat hij een brandweerman is”, verklaarde een kustwachter op een persconferentie.

De reddingswerkers konden nog een derde lichaam lokaliseren in de romp van de helikopter.

