Tom Boonen sluit seizoen af met zege in Frankrijk

Tom Boonen heeft zondag, samen met zijn vaste partner Sam Dejonghe, de afsluiter in de Ultimate Cup Series, op het circuit Paul Ricard in het Franse Le Castellet, gewonnen. Het duo haalde het na drie uur racen in hun Deldiche Norma M20FC met meer dan een minuut voorsprong op hun dichtste achtervolgers, de Zwitser Christian Vaglio Giors en de Fransman Timothé Buret. Ze reden bijna de hele wedstrijd aan de leiding. Het was voor Boonen en Dejonghe hun debuut in het Franse uithoudingskampioenschap. “Ik kon geen betere manier bedenken om ons seizoen af te sluiten”, liet hij op Instagram optekenen. Recent werd Boonen al kampioen in de Benelux Supercar Challenge.

bron: Belga