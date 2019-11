Sixers behouden ongeslagen status, kampioen Golden State lijdt nieuwe nederlaag

Philadelphia heeft ook zijn vijfde wedstrijd in het nog prille NBA-seizoen gewonnen. De 76ers trokken zaterdagavond na een thriller tegen Portland nipt aan het langste eind. Het werd 128-129. De Turk Furkan Korkmaz kroonde zich tot matchwinnaar in het Moda Center van de Trail Blazers. Met amper 0,4 seconden op de klok scoorde hij de beslissende driepunter. “Ik wist niet wat ik moest voelen of hoe mij te gedragen. Het was het belangrijkste shot uit mijn carrière”, reageerde de 22-jarige Turk na de wedstrijd.

Philadelphia is de enige ploeg die dit seizoen nog niet verloor in de NBA. Voor de Sixers is het van 2000-2001 geleden dat ze zo sterk startten. Toen won ‘Philly’ tien keer op rij.

Bij kampioen Golden State blijft het intussen vierkant draaien. De Warriors verloren zaterdagavond al voor de vijfde keer in zes wedstrijden. Dit keer was Charlotte te sterk (87-93). Tot overmaat van ramp viel met Draymond Green opnieuw een sterkhouder uit. Een vingerblessure zal de forward een aantal matchen aan de kant houden. Green vervoegt in de stevig gevulde ziekenboog onder meer Stephen Curry, Klay Thompson en D’Angelo Russell.

