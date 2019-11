Protest Irak – Blokkades leggen land lam, premier roept op tot kalmte

De Iraakse premier Adel-Abdel Mahdi heeft zondag opgeroepen om het gewone leven weer te hernemen nu er al wekenlang anti-regeringsprotesten plaatsvinden in het land. Dat protest dreigt nu ook gevolgen te hebben voor de economie.

Zondag startte een stakingsactie waardoor scholen en administraties dicht bleven. Wegen zijn geblokkeerd en ook de toegang naar de haven van Umm Qasr (in het zuiden van Irak) is al enkele dagen door demonstranten afgesloten. “Het aantasten van de oliebelangen veroorzaakt zware verliezen”, waarschuwde Abdel-Mahdi zondag in een verklaring. “De levering van goederen loopt vertraging op, leidt tot prijsstijgingen en tast de economische groei en de creatie van jobs aan”.

In Irak komt de bevolking al sinds begin oktober op straat. Ze hekelen de corruptie van het regime, het gebrek aan jobs en de slechte voorzieningen rond stroom en drinkbaar water. Ze vragen het ontslag van de regering en de ontbinding van het parlement. Bij de protesten kwamen ook al tientallen mensen om het leven.

Maar volgens Abdel-Mahdi wordt het protest geïnfiltreerd door relschoppers. “Die gebruiken de demonstranten als levend schild (…) Het is belangrijk om de saboteurs te isoleren van jullie geweldloos protest”, klonk het.

De premier zegt dat er een onderzoekscommissie is aangesteld om te onderzoeken welk materiaal de ordediensten hebben gebruikt als reactie op het straatprotest. Eerder deze week beschuldigde Amnesty international de autoriteiten ervan extreem zwaar traangas in te zetten, dat tot doel leek te hebben betogers te doden in plaats van uit elkaar te drijven.

bron: Belga