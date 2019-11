Preformateurs brengen maandag verslag uit bij de koning

De preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) worden maandagnamiddag bij koning Filip verwacht om verslag uit te brengen van hun werkzaamheden. Daarna zouden ze toelichting geven aan de pers. Zoals ze zelf hadden aangekondigd, hebben de twee in alle discretie gewerkt en is er nauwelijks iets uitgelekt. Bourgeois en Demotte werden op 8 oktober door de koning benoemd in opvolging van Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR), die gedurende vier maanden informateur waren. De N-VA’er en PS’er kregen als preformateurs de opdracht van de koning “de concrete basis na te gaan voor de vorming van een federale regering rond hun respectievelijke partijen, en dit samen met de vier andere partijen die bij de gesprekken betrokken zijn”. De gewezen minister-presidenten moesten met andere woorden nagaan of een paars-gele regering mogelijk is rond N-VA en PS, met vier andere partijen – MR, Open Vld, CD&V en sp.a.

Vorige zondag gaf Groen-Kamerlid Kristof Calvo een schot voor de boeg. Als de preformateurs er tegen maandag 4 november niet in slagen een doorbraak te forceren voor de vorming van een paars-gele regering, moet er naar een andere coalitie gezocht worden. Calvo denkt daarbij aan paars-groen, waarbij de N-VA vervangen worden door de tandem Groen-Ecolo.

Het probleem bij paars-geel is dat de programma’s van PS en N-VA, de grootste partijen aan beide kanten van de taalgrens, erg ver uit elkaar liggen. Verklaringen van kopstukken van beide partijen dat het samengaan met de andere onmogelijk zou zijn, helpen niet meteen om vertrouwen te kweken.

Een paars-groene regering heeft dan weer geen meerderheid aan Nederlandstalige kant, wat voor Open Vld en CD&V erg problematisch is.

bron: Belga