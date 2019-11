Mathieu van der Poel wint meteen bij comeback

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn terugkeer in het veldrijden niet gemist. De 24-jarige Nederlander won zondag de Superprestige in Ruddervoorde. De wereldkampioen finishte met 19 seconden voorsprong op Laurens Sweeck. Belgisch kampioen Toon Aerts mocht als derde mee het podium op. Eli Iserbyt, die het seizoen tot nu domineerde, werd vijfde. Lars van der Haar finishte pas als elfde en is zijn leidersplaats in de Superprestige kwijt. Toon Aerts neemt het van de Nederlander over. Na vier van acht manches moet Aerts wel nog Sweeck naast zich dulden. De Nederlander Corné van Kessel en Quinten Hermans volgen op twee punten, Van der Haar is op drie punten vijfde.

Ook de voorbije drie jaar was Van der Poel de beste in Ruddervoorde. Toen liet hij telkens Wout van Aert achter zich.

bron: Belga