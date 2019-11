Man die 310 jaar oude viool vergat op trein krijgt instrument terug na onderhandelingen

Een Britse muzikant, die zijn 310 jaar oude viool was vergeten op de trein, heeft na twee weken zijn instrument teruggekregen na “geheime onderhandelingen”. Dat bericht de BBC. De professionele muzikant Stephen Morris stapte op 22 oktober af de trein in een station in Londen met zijn fiets, maar zonder zijn viool. Daarop deed hij een oproep om zijn instrument terug te vinden. “Het is hartverscheurend om het te verliezen, en los van zijn waarde, verdien ik er mijn kost mee”, verklaarde Morris.

De Britse transportpolitie verspreidde een beeld van de man die het instrument, met een geschatte waarde van 250.000 pond (290.000 euro), vermoedelijk had meegenomen. Morris werd via Twitter gecontacteerd en er werd een overhandiging vastgelegd. Die vond vrijdag plaats op een parking in Beckenham, in het zuiden van Londen. Bij die overhandiging waren ook agenten in burger aanwezig. De man die viool had meegenomen, bood zijn verontschuldigen aan.

“Hij had er veel spijt van en hij verklaarde dat hij mij persoonlijk mijn instrument wilde teruggeven”, vertelt Morris. De viool was in goede staat.

Bron: Belga