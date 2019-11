Jupiler Pro League – Mechelen en Charleroi delen de punten in spektakelwedstrijd

KV Mechelen en Sporting Charleroi hebben zondagavond de punten gedeeld bij de afsluiter van de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League. Na een spektakelrijk duel werd het 2-2, een billijk gelijkspel. In het klassement staan beide teams knap in de top-6. KV Mechelen is vierde met 24 punten, Charleroi zesde met 22 punten. Mechelen en Charleroi voerden vooral een erg spectaculaire eerste helft op Achter De Kazerne. De Carolo’s kwamen na elf minuten op voorsprong dankzij een geplaatst schot van Rezaei. Mechelen was nauwelijks aangeslagen en vier minuten later vlamde Kaya de bal na een afgeslagen hoekschop tegen de touwen, 1-1. De partij ging goed op en af en een treffer van De Camargo werd nog afgekeurd na een voorafgaande duwfout. Het derde doelpunt viel aan de overkant toen Nurio een door Thoelen weggebokste hoekschop weergaloos in de winkelhaak vlamde, 1-2. Opnieuw was de Henegouwse voorsprong maar van korte duur. Na een fout van Diandy op Van Cleemput vlamde Storm de 2-2 vanop elf meter tegen de netten. Net voor rust viel Diandy bij Charleroi nog uit met een schijnbaar ernstige knieblessure, de enige smet op een prachtige eerste helft.

Ook na de pauze bleven beide ploegen goed voetballen, al domineerde Mechelen nu wel meer. Na een fout van Dessoleil op Van Damme ging de bal even voor het uur opnieuw op de stip. Storm ging weer achter de bal staan, maar miste dit keer. Charleroi zakte intussen steeds meer in en Mechelen leek het eerste uur op zijn adem te hebben getrapt. In de slotfase gebeurde er weinig meer. Het bleef 2-2.

bron: Belga