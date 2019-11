Jupiler Pro League – AA Gent verslaat Standard na spektakelmatch

AA Gent heeft thuis met 3-1 van Standard gewonnen op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League. Selim Amallah (43.) opende de score voor de Rouches. Maar Roman Bezus (48.), Jonathan David (85. pen) en Alessio Castro-Montes (90.) bezorgden de Buffalo’s alsnog een mooie overwinning. Vadis Odjidja (72.) en Zinho Vanheusden (83.) kregen een tweede gele kaart. In de stand nadert nummer drie AA Gent (25 ptn) tot op twee punten van Standard (27 ptn), dat een match meer heeft gespeeld. Koploper Club Brugge telt 33 punten. AA Gent won dit seizoen al zijn thuismatchen in de competitie. Beide teams hielden elkaar in het wedstrijdbegin in evenwicht, met weinig noemenswaardige kansen. Plots belandde een pass van Owusu via Mohammadi onbedoeld bij Depoitre. Zijn knal zwiepte echter naast de kooi van Bodart. Aan de overzijde gooide Kaminski zich voor Mpoku, die van vlakbij op de AA Gent-doelman besloot. De Buffalo’s hadden het overwicht, maar Standard zorgde voor het meest gevaar. Vlak voor de pauze stuurde Bastien Amallah diep. Met buitenkant voet verschalkte de winger Kaminski: 0-1.

De tweede helft begon met nog een parel. Van buiten de zestienmeter knalde Bezus de gelijkmaker via de lat binnen. Voorbij het uur haalde de bedrijvige Bastien de achterlijn. Hij bediende Lestienne, die zijn poging naast zag hobbelen. De laatste twintig minuten moest AA Gent met tien man afwerken na een tweede gele kaart voor Odjidja, die Fai een duw gaf. En ook Standard-verdediger Vanheusden mocht gaan douchen. In de 83e minuut pakte hij een tweede keer geel voor hands bij een vrije trap. De bal ging vervolgens ook op de stip. David trapte de 2-1 tegen de touwen. Met een fraai afstandsschot zorgde Castro-Montes voor de 3-1. Ook Standard kreeg nog een strafschop na een overtreding van Owusu op Amallah. Mpoku trapte de elfmeter echter over.

Om 20u wordt de speeldag afgesloten met het duel KV Mechelen – Charleroi. Mits een zege kan Malinwa opnieuw over AA Gent wippen.

bron: Belga