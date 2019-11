In Nederland is een 14-jarige jongen zaterdagavond neergestoken in de hal van een metrostation in Spijkenisse, in de buurt van Rotterdam. Daarbij is hij zwaargewond geraakt, meldt de politie. De dader, een 13-jarige jongen, is aangehouden.

Aanvankelijk was de dader gevlucht. Hierop verspreidde de politie een opsporingsbericht. De jongen kon kort daarop “na een korte achtervolging” worden ingerekend, aldus de politie.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend.

Bron: Belga