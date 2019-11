ITF Toronto – Kirsten Flipkens bereikt finale

Kirsten Flipkens (WTA 99) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Canadese Toronto (hard/60.000 dollar). De Kempense, het eerste reekshoofd, won in de halve finales met 2-6, 6-2 en 6-3 van de Britse Samantha Murray (WTA 272).

In de finale neemt Flipkens het op tegen het Amerikaanse tweede reekshoofd Francesca Di Lorenzo (WTA 137), die het Nederlandse derde reekshoofd Bibiane Schoofs (WTA 156) versloeg met 7-5, 0-6 en 6-2.

Flipkens behaalde in 2012 in Québec haar enige WTA-titel. Ze heeft 14 ITF-toernooien op haar palmares.

Bron: Belga