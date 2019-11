Het blijft regenen

Deze namiddag verwacht het KMI veel wolken met perioden van regen of buien. Over het uiterste westen van het land wordt het geleidelijk overwegend droog met kans op enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum en het westen van het land. Door de doortocht van een aantal regen- en buienzones kunnen op sommige plaatsen op 24 uur tijd de neerslaghoeveelheden de drempelwaarde van 25 liter/ m² overschrijden.

Maandagochtend is het zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen. Daarna wordt het, afgezien van enkele lokale buien, tijdelijk droger vanaf de Franse grens met stilaan een afwisseling van zon en wolken. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler en verwachten we buien. Sommige buien kunnen vrij stevig zijn, lokaal mogelijk met enkele donderslagen. De maxima schommelen nog steeds tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Laag- en Midden-België.

Dinsdag vallen er soms nog enkele buien en is het wisselend bewolkt. In de namiddag wordt het droger over het westen. We halen maxima van 5 of 6 graden in de Ardennen tot 12 graden in Vlaanderen.

Woensdagochtend regent het over het westen, maar is het elders nog overwegend droog met kans op enkele opklaringen. In de loop van de dag verplaatst de lichte tot matige regen zich naar de rest van het land. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag- en Midden- België.

Ook donderdag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. Na deze storing wordt het in de loop van de dag droger met opklaringen. Vrijdag is er nog kans op een bui, maar lijkt het vaak droog te blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met in het centrum maxima rond 9 of 10 graden. Ook zaterdag kan het, dankzij een mobiele hogedrukwig, overwegend droog blijven. De maxima schommelen in de meeste streken rond 10 graden. Zondag bereikt een volgende regenzone ons land vanuit het westen bij maxima rond 9 graden.

