Fransman Lefebvre opnieuw de beste in de Condroz, Fernemont is Belgisch kampioen

De Fransman Stéphane Lefebvre (Ford Fiesta R5 MkII) heeft net als vorig jaar de rally van de Condroz gewonnen. Lefebvre kwam na afloop van de tweede klassementsrit op zaterdagochtend aan de leiding en hield stand tot het einde van de wedstrijd. In de allerlaatste klassementsrit ging Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) van de baan. Hij vergooide daarmee een zekere tweede plaats en mogelijk ook de titel, want zijn enige overgebleven concurrent Adrian Fernemont reed lek en verloor anderhalve minuut. Dat volstond uiteindelijk voor Fernemont om zijn eerste Belgische titel te veroveren. Lefebvre begon de dag met een bonus van 15.8 seconden op eerste achtervolger Bedoret. Een eerder kleine bonus op het verraderlijke parcours van de Condroz, maar uiteindelijk kwam de eindzege van de Fransman nooit in gevaar.

Veel spannender was de strijd voor de Belgische titel. Het trio kanshebbers werd halfweg de tweede wedstrijddag herleid tot een duo, toen Kris Princen (Skoda Fabia R5) in de zestiende klassementsrit twee keer lek reed en behalve 1:41.4 alle kansen op een derde titel verloor. Aangekomen in de assistentiezone gaf de Limburger ontgoocheld op.

Bedoret bleef ook in de tweede ronde van vier klassementsritten zondagnamiddag tegen beter weten in aanvallen. In de allerlaatste klassementsrit ging de jonge Waal van de baan. Op hetzelfde moment reed Fernemont lek. Een lekke band die hem de titel had kunnen kosten, maar zijn enige overgebleven titelconcurrent Bedoret kon na zijn crash niet meer verder rijden en dus ging de titel alsnog naar Fernemont.

Fernemont won eerder dit seizoen de rally van Wallonië. In de Omloop van Vlaanderen leek hij op weg naar zijn tweede zege van het seizoen, tot hij verraden werd door de mechaniek en moest opgeven. In de daaropvolgende wedstrijd, de East Belgian Rally, pakte Fernemont de zege. Hij blies de titelstrijd zo nieuw leven in. De Condroz rally zou over de titel beslissen en dat gebeurde ook. Bedoret toonde zich te overmoedig door tot aan het gaatje te willen aanvallen. Princen kon na zijn overstap van BMA naar het team van Pieter Tsjoen zijn niveau van voorheen niet meer evenaren. De Limburger begon als leider in het BK aan de Condroz, waar zijn titeldroom aan diggelen werd geslagen door meerdere lekke banden. En dus ging de titel na een zeer chaotisch wedstrijdeinde voor het eerst naar Adrian Fernemont, die in de tweede seizoenshelft zeer goed presteerde.

bron: Belga