F1 – GP van Verenigde Staten – Lewis Hamilton verzekert zich van zijn zesde wereldtitel, Bottas wint wedstrijd

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zich zondag voor de zesde keer in zijn carrière tot wereldkampioen gekroond in de Formule 1. De Brit werd zondag tweede in de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de 19e van 21 WK-manches, op het circuit van Austin. De zege was voor zijn Finse ploegmakker Valtteri Bottas. Het volstond voor de 34-jarige Hamilton om in de top-9 te eindigen in de VS, indien Bottas de race zou winnen. Dat lukte makkelijk met een tweede stek. Hamilton reed tot vier ronden voor het einde zelfs op kop, maar moest Bottas (die een pitstop meer had gemaakt) nog voorbij laten gaan. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) werd derde.

Hamilton werd eerder wereldkampioen in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018. Hij komt door zijn zesde titel op één titel van het record van Michael Schumacher. De Duitser was de beste in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. Met 83 GP-zeges nadert Hamilton ook op het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher (91).

De Brit won dit seizoen tien van de negentien races in de F1. Enkel Bottas kon hem af en toe een beetje bedreigen. Mercedes was eens te meer heer en meester in het constructeurskampioenschap. Voor het zesde jaar op rij pakt een rijder van het Mercedes-team de wereldtitel.

Het F1-seizoen telt met de GP’s van Brazilië (17 november) en Abu Dhabi (29 november) nog twee wedstrijden.

bron: Belga