F1 – GP van Verenigde Staten – Lewis Hamilton kan zijn zesde wereldtitel pakken

Lewis Hamilton kan zondag tijdens de Grote Prijs Formule 1 van de Verenigde Staten, de 19e van 21 WK-manches, op het circuit van Austin, zijn zesde wereldtitel veroveren. De Brit leidt momenteel in de tussenstand met 74 punten voorsprong op zijn ploegmakker Valtteri Bottas. Hij pakt de titel als Bottas als tweede of lager finisht. Indien Bottas de race wint volstaat een negende plaats voor Hamilton, indien hij de snelste ronde rijdt, of een achtste plaats, indien Bottas de snelste ronde rijdt. Indien het zondag niet lukt, krijgt Hamilton nog twee kansen in de GP’s van Brazilië (17 november) en Abu Dhabi (1 december). De Brit won dit seizoen al tien van de achttien races.

In de kwalificaties reed hij naar een vijfde stek. De pole was voor Bottas.

Met een zesde wereldtitel zou Hamilton naderen tot op één titel van het record van Michael Schumacher. De Duitser was de beste in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. Hamilton won tot dusver de titels in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018.

De Grote Prijs begint zondag om 20u10 Belgische tijd. De Grote Prijs van de Verenigde Staten gaat nog maar sinds 2012 door in Austin. Sindsdien won Hamilton vijf van de zeven GP’s. Vorig jaar won de Fin Kimi Räikkönen verrassend.

