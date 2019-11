Bij een woningbrand in Awans, in de provincie Luik, is zondag een vrouw van in de zestig om het leven gekomen. Dat melden brandweer en parket van Luik.

De brand brak uit kort na 8 uur. De bewoonster werd door de hulpdiensten uit de woning gehaald om ter plaatse gereanimeerd te worden, maar ze overleed later in het ziekenhuis. Volgens de brandweer werd het vuur veroorzaakt door een brandende matras.

bron: Belga