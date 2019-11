CSI-W-jumping Lyon – Pieter Devos derde in wereldbekerproef

Pieter Devos is zondag derde geworden in de wereldbekerjumping van Lyon. De 33-jarige Vlaams-Brabander leidde zijn 11-jarige merrie Claire foutloos rond in de barrage, maar de Zwitser Martin Fuchs, met Clooney 51, en de Amerikaanse Jessica Springsteen, met Zecilie, waren sneller. Devos was de enige Belg in de barrage met dertien. De andere Belgen eindigden ook niet in de wereldbekerpunten.

Fuchs is de nieuwe leider in de wereldbekerstand van de West-Europse liga. De 27-jarige Zwitser neemt het over van de Deen Peder Fredricson. Met 24 punten heeft Fuchs na drie van veertien proeven drie punten voor op Fredricson en vier op zijn landgenoot Bryan Balsiger. Met 15 punten deelt Devos de tiende plaats met Celine Schoonbroodt-de Azevedo, vorige week derde in Helsinki. De top achttien springt van 15 tot 19 april de finale in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt volgende week in het Italiaanse Verona plaats. De kerstjumping van Mechelen is op 30 december de negende manche in het rijtje.

bron: Belga