Buschauffeur rijdt mensen aan halte omver in Istanboel

In Istanboel in Turkije is een buschauffeur zondag met zijn voertuig op een halte ingereden. Daarbij raakten volgens een bericht van het persagentschap DHA minstens twaalf mensen gewond. Toen de bus tot stilstand was gekomen, stapte de chauffeur uit en viel hij een persoon aan met een mes. Nadien vluchtte hij richting de Bosporus en sprong in het water. De aanval speelde zich af in het centrum van de metropool, in de wijk Besiktas. De politie kon de man uit het water halen en pakte hem mee. Zijn motieven zijn niet bekend.

Volgens het persagentschap Anadolu zijn zeker vijf gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

bron: Belga