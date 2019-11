Bundesliga – Bayern München ontslaat coach Niko Kovac na 5-1 nederlaag bij Frankfurt

Bayern München heeft zondagavond haar hoofdtrainer Niko Kovac aan de deur gezet. De 48-jarige Kroaat betaalt de tol voor de wisselvallige resultaten van de Rekordmeister dit najaar. Bayern ging zaterdag in de Bundesliga met 5-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt, de tweede nederlaag van het seizoen voor de landskampioen. Bayern zakte daardoor naar de vierde plaats, op vier punten van koploper Borussia Mönchengladbach.

Assistent Hans Flick neemt voorlopig over. Hij zal de Beierse topclub coachen in de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Olympiakos en de competitietopper zaterdag tegen Borussia Dortmund.

“De resultaten van de voorbije weken noopten ons tot actie”, legde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge uit op de website van Bayern. “We hebben vervolgens samengezeten met Niko en in consensus beslist dat hij geen T1 meer is van Bayern. We betreuren allen deze beslissing en bedanken Niko voor zijn werk, in het bijzonder voor de behaalde dubbel vorig seizoen.”

Kovac zelf ging akkoord met het besluit van het Bayern-bestuur. “Ik denk dat dit de juiste beslissing is voor het team momenteel”, liet hij optekenen. “De resultaten en ook de manier van spelen waren de voorbije weken niet goed. Ik bedank Bayern voor het fijne anderhalf jaar, waarin we kampioen werden, de beker en de Supercup wonnen. Ik wens de club het allerbeste in de toekomst.”

Kovac begon in de zomer van 2018 als coach van Bayern. Voordien was hij onder meer bondscoach van Kroatië (2013-2015) en coach van Eintracht Frankfurt (2016-2018).

bron: Belga