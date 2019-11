Belgen in het buitenland – Liverpool klopt Aston Villa in blessuretijd, doelpunt en assist voor Trossard

Aston Villa en Björn Engels hebben zaterdag in extremis verloren van koploper Liverpool op de elfde speeldag in de Premier League. Het werd 1-2 in Villa Park. Leandro Trossard trof raak en was goed voor een assist bij Brighton, dat met 2-0 won van Norwich. Het Manchester City van Kevin De Bruyne haalde het met 2-1 van Southampton. Liverpool stond dicht bij een eerste competitienederlaag van het seizoen, tot Robertson in de 87e minuut raak trof. In de blessuretijd zorgde Mané (90.+4) er zelfs nog voor dat de bezoekers de drie punten pakten. Trezeguet (ex-Anderlecht en ex-Moeskroen) had The Villans in de 21e minuut op voorsprong gebracht. Bij Liverpool viel Divock Origi in de 65e minuut in. Dinsdag ontvangen The Reds Racing Genk in de Champions League.

Negen minuten na zijn invalbeurt was Trossard van goudwaarde voor Brighton door de openingstreffer (68.) tegen de netten te duwen. De eveneens ingevallen Duffy lukte op aangeven van Trossard de 2-0, waardoor Norwich uitgeteld was.

Manchester City was na 13 minuten op achtervolgen aangewezen, Ward-Prowse trof raak. Southampton moest echter nog toestaan dat de Citizens de volle buit pakten, dankzij doelpunten van Agüero (70.) en Walker (86.). Vorige week verloor Southampton nog met 0-9 van Leicester City.

Liverpool (31 ptn) behoudt zes punten voorsprong op Manchester City. Brighton staat op de achtste plaats met 15 punten. Aston Villa is 16e met 11 punten.

Bron: Belga