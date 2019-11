Ashleigh Barty verovert titel en strijkt recordcheque op

De Australische Ashleigh Barty (WTA 1) heeft de WTA Finals, het officieuze WK met de top acht van het seizoen, op haar naam geschreven. In de finale op het hardcourt in het Chinese Shenzhen versloeg ze de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 8) in twee sets. Het werd 6-4 en 6-3 na een uur en 27 minuten.

Voor de 23-jarige Barty is het de zevende WTA-titel, de vierde in 2019. Ze won dit seizoen met Roland Garros haar eerste grandslam en was ook de beste in Miami en Birmingham. De Australische tekende voor het eerst present op de Masters. Vorig jaar speelde Barty de B-Masters (WTA Elite Trophy), die ze ook won.

Deze titel levert Barty een cheque van liefst 4,42 miljoen dollar (3,95 miljoen euro) op. Dat is een record bij zowel de mannen als de vrouwen. Het vorige record was een cheque van 3,85 miljoen dollar die op de voorbije US Open werd uitbetaald aan laureaten Rafael Nadal en Bianca Andreescu.

Het prijzengeld voor deze Masters werd in vergelijking met 2018 verdubbeld van 7 naar 14 miljoen dollar.

Elina Svitolina, 25, mikte zondag op een vijftiende WTA-titel, de eerste dit seizoen. Zij gaat naar huis met ruim 2 miljoen dollar.

