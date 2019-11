Amerikaanse regering opent onderzoek naar populaire Chinese app TikTok

De Amerikaanse regering is een onderzoek gestart naar de overname van de populaire app TikTok door het Chinese bedrijf ByteDance. De app zou een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid omdat China data kan verzamelen. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

In november nam ByteDance een app over, die toen nog Musical.ly heette en die tieners gebruikten om korte karaokevideo’s te maken. Musical.ly had op dat moment zo’n 60 miljoen gebruikers in de Verenigde Staten en Europa. Het Chinese bedrijf beloofde toen om Musical.ly niet te integreren in zijn andere Chinese apps. Een jaar gebeurde dat wel en werd ze geïntegreerd in een vergelijkbare app van het bedrijf, TikTok. De voorbije twaalf maanden is TikTok meer dan 750 miljoen keer gedownload.

De Democratische Senator Chuck Schumer en zijn Republikeinse collega Tom Cotton riepen het hoofd van de geheime dienst eind oktober op om een onderzoek te openen. Experten moeten “een beoordeling maken van de bedreiging van de nationale veiligheid van TikTok en andere platforms in de VS die in Chinese handen zijn”, aldus de Senatoren.

Aan de New York Times liet ByteDance weten het de absolute prioriteit van het bedrijf is om “het vertrouwen van gebruikers en regelgevers in de VS te winnen”. “Een deel van die inspanning is samenwerken met het Congres en we zijn bereid om dit te doen”, verklaarde een woordvoerder aan de krant. Hij benadrukte dat TikTok geen gegevens van gebruikers aan China bezorgd.

TikTok kan niet gebruikt worden in China, maar ByteDance moet wel voldoen aan de Chinese wetgeving, waaronder ook de ondersteuning van inlichtingen valt. Dat zou een achterpoortje voor spionage van China kunnen zijn.

Bron: Belga