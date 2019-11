‘Grey’s Anatomy’-actrice is zwanger van derde kindje

‘Grey’s Anatomy’-actrice Caterina Scorsone is opnieuw zwanger. Ter gelegenheid van Halloween verkleedde ze zich samen met haar man Rob Giles en dochters Eliza (7) en Pippa (5) als The Addam’s Family en liet ze via Instagram weten dat haar “familie binnenkort nog gekker zal worden.”

Dit bericht bekijken op Instagram Our Family’s about to get even kookier. #pumpkinintheoven 🎃 Een bericht gedeeld door Caterina Scorsone (@caterinascorsone) op 1 Nov 2019 om 4:25 (PDT)

De 38-jarige actrice is dus al aan haar derde kindje toe. Haar jongste dochter Pippa heeft het syndroom van Down en Scorsone wil de aandoening meer bespreekbaar maken: “Ik zou willen dat iedereen het geluk en de zoetheid en de liefde kon tonen sinds de komst van Pippa in onze familie”, verkondigde ze na de geboorte van Pippa.

Bron: Het Laatste Nieuws