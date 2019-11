Er bestaat een wetenschappelijke remedie tegen hartzeer

Een gebroken hart is geen lachertje. Je leven staat op z’n kop, het voelt alsof je in een eindeloos diep gat bent gevallen en bovendien voel je je ook nog eens fysiek slecht. “Tijd heelt alle wonden.” Je krijgt het minstens acht keer te horen nadat jij en je geliefde uit elkaar zijn gegaan. Maar wat als je geen tijd hebt? Kan het allemaal niet sneller?

Dat is precies de vraag die onderzoekers van de universiteit van Colorado zich stelden. Ze wilden nagaan of een gebroken hart te vergelijken is met een andere ‘ziekte’ en of er in dat geval ook een remedie bestaat om de pijn te verzachten.

MRI-scan

Om dat te testen, selecteerden ze veertig proefpersonen die kortgeleden te maken hadden gekregen met een relatiebreuk en die daar ook onder leden. Ze moesten een foto meebrengen van hun ex en die uitvoerig bestuderen, terwijl ze terugdachten aan de reden waarom het was misgelopen. Een ware marteling dus, maar niet voor niets. Na die mijmersessie moesten ze namelijk een MRI-scan ondergaan. Door de resultaten daarvan te vergelijken met de hersenactiviteit van de proefpersonen bij fysieke pijn, kwamen ze tot een verrassende vaststelling. De activiteit in de hersenen is vergelijkbaar bij fysieke en emotionele pijn. Je maakt je dus geen illusies.

Placebo

Maar bestaat er dan ook een remedie om die pijn aan te pakken? Ja. En nee. De wetenschappers gaven de helft van de proefpersonen namelijk een placebo. De neusspray zou emotionele pijn bestrijden. De andere helft van de deelnemers kreeg diezelfde spray, maar wist dat het gewone neusspray betrof. Achteraf bleek dat zij die de placebo hadden gekregen, sneller herstelden van hun hartzeer en zich meteen wat beter voelden.