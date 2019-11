Zuid-Afrika verovert derde wereldtitel

Zuid-Afrika is de nieuwe wereldkampioen in het rugby. De Springboks versloegen vandaag in de finale in het Japanse Yokohama Engeland met 32-12. Bij de pauze leidde Zuid-Afrika met 12-6 na vier omgezette penalty’s van Handré Pollard. In de tweede helft maakte hij er nog twee en kroonde zich daarmee tot matchwinnaar. Chelsin Kolbe besliste de partij in de slotfase na een knappe run met een try. Kort daarvoor was ook Makazole Mapimpi daarin geslaagd.

Voor Zuid-Afrika is het de derde wereldtitel na 1995 en 2007. Vier jaar geleden moesten de Springboks genoegen nemen met brons na verlies in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. De All Blacks sneuvelden dit jaar verrassend in de halve eindstrijd tegen Engeland. Ze wonnen gisteren wel vlot de kleine finale tegen Wales (40-17).

Met drie wereldtitels delen Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland nu het record. Engeland blijft voorlopig steken op een wereldtitel, behaald in 2003. Met hun zilveren medaille doen de eilandbewoners even goed als in 1991 en 2007. Vier jaar geleden strandde Engeland op het WK voor eigen volk teleurstellend in de groepsfase.

bron: Belga