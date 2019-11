Weyts wil alle gevolgen van RSZ-ingreep in kaart gebracht zien

Vlaams minister van Sport Ben Weyts is niet onverdeeld gelukkig met de federale plannen om het gunstige RSZ-tarief op lonen van beroepssporters aan te pakken. Voor de N-VA-minister is een aanpassing “bespreekbaar”. “Maar niet vooraleer de gevolgen voor heel de sport en alle sporters in kaart gebracht worden, van de goed betaalde tot de karig betaalde voetballer en de vele andere ploeg- en individuele sporters. Iemand moet ook hún belangen verdedigen”, zegt Weyts in een reactie aan Belga. Volgens De Tijd en Het Laatste Nieuws is er een ruime politieke meerderheid in de maak om het gunstige RSZ-tarief op lonen van beroepssporters aan te pakken. Na CD&V en sp.a heeft nu ook Open Vld daar een wetsvoorstel voor klaar, waarbij vooral het voetbal in het vizier komt.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts wil de discussie niet uit de weg gaan en zegt dat een aanpassing van het regime “bespreekbaar” moet zijn. Maar de N-VA-minister plaatst meteen toch een pak kanttekeningen. Zo moeten volgens hem eerst alle gevolgen voor de sport en de sporters duidelijk in kaart gebracht worden.

“Heel het systeem weggooien op basis van een goedkope vergelijking met een vuilnisophaler doet echt oneer aan al die topsporters in Vlaanderen die dankzij het systeem kunnen rondkomen. Veel sporters die vandaag gebruik maken van het systeem verdienen wellicht minder dan een vuilnisophaler”, aldus Weyts. “Het gaat niet alleen over voetbal maar ook over basketbal, volleybal, wielrennen en hockey en vele individuele sporters met een karig loon. Het wegvallen van de RSZ-korting zou daarnaast ook een gevolg hebben voor de tewerkstellingscontracten van de topsporters bij Sport Vlaanderen.”

De N-VA-minister vindt ook dat de kwestie in Europees perspectief moet bekeken worden. “We kunnen de Europese positie van onze voetbalclubs niet volledig onderuit halen”, klinkt het. Bovendien is de situatie van de kleinere clubs volgens hem niet te vergelijken met de situatie van de topclubs. Weyts: “Evenmin kan de economische context van het voetbal zomaar doorgetrokken worden naar andere ploegsporten zoals basketbal, volleybal of hockey. Daarnaast zijn er nog diverse andere individuele sportbeoefenaars die afhankelijk zijn van tewerkstellingscontracten en subsidies. Dus graag kalmte en nuance, maar vooral aandacht voor die talloze topsporters die het moeten rooien met een karig loon”.

bron: Belga