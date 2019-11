Vooral buien in het zuiden

Het blijft deze namiddag gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met nog kans op buien, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Elders blijft het vaak droog. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden, zegt het KMI. De wind waait matig tot vrij krachtig, en krachtig aan de kust, uit zuid tot zuidwest. Rukwinden halen 70 km/uur of lokaal iets meer. Vanavond en vannacht is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met lokale buien. De grootste kans is opnieuw voor de streken ten zuiden van Samber en Maas. De minima liggen tussen 6 en 10 graden. De wind zwakt geleidelijk af maar blijft matig uit zuid tot zuidzuidwest. Er zijn nog tijdelijk rukwinden tot 65 km/uur.

Morgen is het vaak zwaarbewolkt in het centrum en het oosten maar in het westen verwacht het KMI opklaringen. In de voormiddag is het nog tijdelijk droog maar geleidelijk komen er buien of perioden met regen. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 12 graden aan de kust. De wind is matig uit het zuiden maar wordt in de loop van de dag zwak uit zuid tot zuidwest.

Morgenavond en tijdens de nacht van zondag op maandag blijft het wisselvallig met droge momenten maar ook perioden met buien. De minima liggen tussen 6 en 9 graden. De wind neemt opnieuw toe en wordt matig uit zuidwest.

Maandag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien. Een paar donderslagen zijn in de namiddag en ’s avonds niet uitgesloten. De maxima schommelen nog steeds tussen 8 en 13 graden bij een meestal matige wind uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag blijft het wisselvallig met soms wel opklaringen, maar ook enkele buien. We krijgen maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Woensdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met nog steeds kans op enkele buitjes. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Donderdag zou een nieuwe regenzone ons land bereiken vanaf Frankrijk. Zij wordt in de loop van de dag gevolgd door enkele buien. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Vrijdag is er nog kans op wat regen of enkele buien bij maxima tussen 5 en 10 graden. Zaterdag zou het droog blijven met maxima tussen 5 en 9 graden.

bron: Belga