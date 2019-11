Twee vrijgekomen maffiosi onthaald met groot buurtfeest in Napels

Het had iets weg van een feelgoodmovie toen Giovanni Illiano en Silvio De Luca, twee leden van een Napolitaanse maffiaclan, na respectievelijk 8 en 10 jaar de gevangenis mochten verlaten. De twee veertigers, die er een straf op hadden zitten wegens onder meer afpersing, werden in hun wijk onthaald als helden. Ze werden getrakteerd op een groot buurtfeest, met eten, drank, een zanger en zelfs vuurwerk. Meer dan 100 familieleden en vrienden wachtten de twee donderdagavond op in Monterusciello, ten westen van Napels, berucht voor zijn drugssmokkel. De champagne vloeide rijkelijk, er werd luidruchtig gefeest tot een stuk in de nacht. Een ingehuurde zanger bracht lokale klassiekers ten berde en droeg die meermaals op aan maffiosi die nog achter de tralies zitten.

Het feest was quasi live te volgen op sociale media, met foto’s en video’s die met de regelmaat van de klok gepost werden.

De politie gaat een onderzoek instellen.

Bron: Belga